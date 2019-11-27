Почти 400 жильцов аварийных домов Ногинска отметят новоселье до конца года

В Ногинске до конца года отметят новоселье жители 11 аварийных домов. Так, квартиры в свежепостроенном доме получат 399 человек, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Дом, в который переедут жильцы, находится на улице Юбилейная. Сейчас ведется передача квартир в собственность администрации. Договоры мены и социального найма заключат до конца 2019-го.

«Новое жилье получат более 170 семей, проживающих в аварийных домах. Всего будет расселено 171 жилое помещение общей площадью более 5,8 тысячи квадратных метров», — рассказал Константин Лапин, начальник управления ликвидации аварийного жилья Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Источник фото: Минмособлстрой

Можно подумать о новоселье. В Ногинске девушке-сироте вручили ключи от квартиры Подробнее

Таким образом, до конца года расселят дома по адресам: улица Ново-Ногинская, 12, улица 2-я Совхозная, 2, 4, 6, 8, улица Мирная, 1, 1-й Речной проезд, 2, 1-й Декабрьский переулок, 1, 3, 5, 7.

Выдача новых квартир ведется по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.