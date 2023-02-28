Подмосковье 28 февраля 2023, 17:15 Почти 400 заявок для перехода на единую систему расчетов за ЖКУ оставили по QR-коду в Подмосковье за год

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Жители Подмосковья оставили почти 366 заявлений по переходу на единую систему расчетов за ЖКУ с помощью QR-кода с марта прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

«Всего система приняла почти одну тысячу обращений, часть из них затрагивала вопросы по начислениям за ЖКУ, часть относилась к общим информационным вопросам», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Министр добавил, что уже четыре миллиона жителей Подмосковья являются абонентами МосОлбЕИРЦ и получают единый платежный документ, где собраны все начисления за жилищно-коммунальные услуги.

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В пресс-службе напомнили, что нормативное время ответа на обращение посредством QR-кода составляет до пяти дней.

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