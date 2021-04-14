Почти 400 участников предварительного голосования зарегистрировали в Подмосковье на 14 апреля

387 участников предварительного голосования зарегистрировали в Московской области на 14 апреля. Из них выдвинувшихся для участия в выборах в Госдуму — 144, для участия в выборах в Мособлдуму — 243.

По количеству поданных заявлений и по количеству зарегистрированных участников Подмосковье входит в группу регионов-лидеров.

«Уже сегодня мы видим, что предварительное голосование „Единой России“ вызывает широкий интерес у представителей общественных организаций, волонтеров, врачей, учителей, работников социальной и культурной сфер. От них поступило более трети заявок», — сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Брынцалов добавил, что одной из главных задач партии на сегодняшний день является обеспечить возможность участия для всех желающих, тщательно соблюдая при этом требования, установленные положением о предварительном голосовании.

«В этом году среди участников много волонтеров, работавших в штабах „Единой России“ во время пандемии. Для партии это очень хорошая история. Молодые люди, заработавшие авторитет во время своей деятельности в волонтерских движениях, смогут привнести в политику элемент искренности и подвижничества, сделать ее более неформальной, обращенной в первую очередь на человека», — сказал Брынцалов.

Из действующих депутатов уже зарегистрировались в качестве участников предварительного голосования депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Михаил Терентьев, Денис Кравченко, Елена Серова, Максим Сураев. Среди депутатов Мособлдумы Игорь Брынцалов, Олег Жолобов, Андрей Голубев, Павел Максимович, Тарас Ефимов, Евгений Аксаков.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая. Электронно можно будет проголосовать в течение семи дней с верификацией через портал «Госуслуги». Традиционное очное голосование пройдет 30 мая на участках избирательных комиссий.