Подмосковье 04 мая 2023, 13:09 Почти 400 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства Фото: Министерство благоустройства Московской области / Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Онлайн-голосование за объекты благоустройства завершится в Подмосковье 31 мая. На обсуждение выставили 248 мест в 56 округах региона. Жители уже оставили свыше 395 тысяч голосов.

Как рассказали в Минблагоустройства, жители оставляют голоса онлайн и с помощью волонтеров. Добровольцы помогли собрать свыше 45 тысяч мнений.

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«За 19 дней свыше 395 тысяч неравнодушных жителей Московской области отдали свои голоса за понравившуюся территорию. Отдельно хочу отметить работу волонтеров, которые ежедневно выходят на улицы своих городов и информируют жителей, а при необходимости помогают проголосовать. На данный момент через приложение волонтеров мы получили более 45 тысяч голосов», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Волонтеры сопровождают голосование в общественных местах: в парках, торговых центрах и МФЦ. Их можно узнать по фирменной экипировке. Для голосования жителям нужен только номер телефона.

По словам главы министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе, в Подмосковье работают около двух тысяч волонтеров, которые помогают в проведении голосования.

«Ребята рассказывают жителям о правилах конкурса, об объектах благоустройства и, конечно, помогают проголосовать, что называется, здесь и сейчас — быстро и удобно», — отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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