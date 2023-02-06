Подмосковье 06 февраля 2023, 13:07 Почти 400 тысяч поездок совершили на самом популярном автобусном маршруте Подмосковья в январе

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Мострансавто и Минтранспорта Московской области составили топ-3 самых популярных автобусных маршрутов в январе. Так, наиболее востребованным стал № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (станция метро „Ховрино“)», который обслуживает МАП № 9 в Долгопрудном. На этих автобусах в первый месяц года проехались порядка 390 тысяч раз.

На втором месте оказался маршрут № 22 «станция метро „Пушкино“ — Ивантеевка (микрорайон Детская)», который относится к МАП № 10 в Королеве. На автобусах проехались более 320 тысяч раз.

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В топ самых популярных вошел и маршрут № 1 «Станция метро „Подлипки“ — улица Силикатная». На нем совершили около 300 тысяч поездок.

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Самым востребованным способом оплаты стала банковская карта — порядка 330 тысяч транзакций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» воспользовались около 270 тысяч раз, а соцкартами — 404 тысячи.

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