Подмосковье 17 марта 2023, 13:14 Почти 400 километров просек расчистили в Подмосковье для проезда лесопожарной техники

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С начала года в лесах Подмосковья расчистили почти 400 километров просек. Данные работы необходимы для обеспечения проезда спецтехники в пожароопасный сезон.

«На территории подмосковных лесничеств продолжается выполнение работ по противопожарному обустройству лесов. Работы по прочистке просек идут с опережением календарного плана», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он также отметил, что на данный момент выполнена пятая часть государственного задания. Всего за год планируют расчистить 1914 километров просек. Работы позволят ограничить распространение лесных пожаров.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка во Фрязине в 2023 году. К лету там обустроят велодорожки, к зиме — лыжню, появятся спортивная и детская площадки.