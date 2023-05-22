Подмосковье 22 мая 2023, 14:34 Почти 400 ям устранили на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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Ремонт ям на дорогах продолжается в Подмосковье. За сутки профильные службы устранили 390 дефектов покрытия.

Как рассказали в Минтрансе, работы проводят в рамках второго цикла летнего содержания дорог. Он завершится в начале июня.

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«Больше 100 ям ликвидировали на региональной сети, и свыше 280 ям — на муниципальных дорогах. Активнее всего за сутки на муниципальной сети устраняли ямы в Шатуре, Рузском, Пушкинском, Коломенском и Кашире», — сказали в ведомстве.

Также специалисты проверят состояние дорожных знаков, ограждений, светофоров и линий освещения. При нарушениях их оперативно устранят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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