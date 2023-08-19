Подмосковье 19 августа 2023, 15:42 Почти 400 гостиниц и хостелов с нелегальными мигрантами выявили в Подмосковье с начала года МИО МО

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В Подмосковье активно проводят рейды по поимке нелегальных мигрантов на стройобъектах и предприятиях, руководителей организаций привлекают к ответственности за прием на работу таких граждан. Кроме того, по поручению Минимущества Подмосковья сотрудники муниципального земельного контроля проверили 624 хостела и гостиницы с начала года, в 387 из них выявили незаконное размещение нелегалов.

«Проверка нелегальной деятельности гостиничного бизнеса в Подмосковье — одно из направлений работы мунземконтроля и относится в том числе к мерам по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в подмосковных муниципалитетах. На сегодняшний день по 387 земельным участкам, на которых ведется незаконный гостиничный бизнес, мы направили письма в МЧС, МВД и Роспотребнадзор», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

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Также министр отметила, что по решению суда были закрыты 17 незаконных гостиниц и хостелов.

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