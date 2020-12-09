Почти 400 человек с антителами к коронавирусу сдали плазму в Подмосковье

Донорами плазмы в Московской области стали почти 400 человек, в организме которых есть антитела к 2019-nCoV. В больницы региона передали уже более 200 литров иммунной плазмы.

«Мы передали в лечебную сеть уже более 200 литров иммунной плазмы. Больше всего заявок поступает из медорганизаций Королева, Люберец, Видного, Воскресенска», — сообщила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

В этом медучреждении забирают, перерабатывают, хранят и выдают плазму с антителами. Желающие стать донорами могут прийти на станцию в любой день, с 08:00 до 14:00.

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье обострилась в сентябре и пока остается напряженной. За все время пандемии в регионе выявили 122 263 случая COVID-19. От болезни умерли 2346 человек. В Московской области начали работать несколько десятков прививочных пунктов. Сейчас вакцинацию проходят люди из группы риска: врачи и учителя. Скоро бесплатный препарат сможет получить любой желающий. В Балашихе уже привили 250 врачей.