21 января 2023, 20:54
Почти 40 жителей сдали нормы ГТО в Рошале
Необычная сдача норм ГТО прошла в спортивно-культурном центре в Рошале. Здесь жители могли проверить свои силы в стрельбе из электронного ружья.
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В испытании на меткость приняли участие жители Рошаля разных поколений. Самому младшему участнику — 11 лет, а старшему — 59.
«Я не люблю сидеть дома. Мне интересно все новое, и поэтому я пришла сюда, чтобы попробовать свои силы в электронной стрельбе по мишеням», — поделилась самая взрослая участница сдачи норм ГТО Галина Шешенина.
Женщина поделилась, что также она является участницей клуба губернаторского проекта «Активное долголетие» в Рошале.
Стрельба велась из положения сидя, мишень находилась на электронном табло на расстоянии 15 метров от стрелка.
«Сегодня мы выполняем нормативы ГТО по стрельбе из электронного оружия. Принять участие могли все желающие — достаточно было зарегистрироваться на сайте gto.ru. Мы ежемесячно проводим сдачи нормы ГТО по стрельбе, отжиманиям, подтягиванию и упражнениям на пресс в течение всего года», — рассказала замдиректора спортивно-культурного центра «Рошаль» Анастасия Никитцева.
Всего нормы ГТО в Рошале сдали 37 участников. Окончательные итоги подведут после внесения протоколов в общую базу.
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Спортсмены
Город Рошаль
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