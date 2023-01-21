Подмосковье 21 января 2023, 20:54 Почти 40 жителей сдали нормы ГТО в Рошале Фото: Михаил Мартыненко

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Необычная сдача норм ГТО прошла в спортивно-культурном центре в Рошале. Здесь жители могли проверить свои силы в стрельбе из электронного ружья.

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В испытании на меткость приняли участие жители Рошаля разных поколений. Самому младшему участнику — 11 лет, а старшему — 59.

«Я не люблю сидеть дома. Мне интересно все новое, и поэтому я пришла сюда, чтобы попробовать свои силы в электронной стрельбе по мишеням», — поделилась самая взрослая участница сдачи норм ГТО Галина Шешенина.

Женщина поделилась, что также она является участницей клуба губернаторского проекта «Активное долголетие» в Рошале.

Стрельба велась из положения сидя, мишень находилась на электронном табло на расстоянии 15 метров от стрелка.

Фото: Михаил Мартыненко

«Сегодня мы выполняем нормативы ГТО по стрельбе из электронного оружия. Принять участие могли все желающие — достаточно было зарегистрироваться на сайте gto.ru. Мы ежемесячно проводим сдачи нормы ГТО по стрельбе, отжиманиям, подтягиванию и упражнениям на пресс в течение всего года», — рассказала замдиректора спортивно-культурного центра «Рошаль» Анастасия Никитцева.

Фото: Михаил Мартыненко

Всего нормы ГТО в Рошале сдали 37 участников. Окончательные итоги подведут после внесения протоколов в общую базу.

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