Подмосковье 06 июля 2023, 11:07 Почти 40 земельных участков под жилищное строительство выявили в Подмосковье в июне Фото Минимущества

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«Росреестр» продолжает повышать эффективность использования земель в Подмосковье. Для этого реализуется проект «Земля для стройки», по которому выявляют территории для вовлечения в оборот для строительства. Так, в июне в регионе вывели 36 таких участков общей площадью 4,6 гектара.

Как рассказали в ведомстве, проект помогает наладить взаимодействие государства и заинтересованных лиц. Оперативный штаб регулярно собирает данные о перспективных земельных участках.

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Всего в Подмосковье вовлечено 82 участка общей площадью свыше 111 гектаров. Из них 66 — для индивидуального жилищного строительства и 16 — для многоквартирных домов.

«Управление совместно с органами власти продолжает работу по выявлению участков, пригодных для жилищного строительства на территории Московской области для обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан региона. Граждане и инвесторы могут оценить и выбрать подходящие для строительства жилья земли на публичной кадастровой карте», — отметил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.

Электронный сервис «Земля для стройки» помогает инвесторам выбрать и оценить участки онлайн. Для этого нужно заполнить форму обращения и отправить ее в уполномоченный орган.

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