Почти 40 внебюджетных соцобъектов ввели в Подмосковье за год

В 2021 году в Московской области ввели в эксплуатацию 38 социальных объектов, построенных на внебюджетные средства. Об этом доложила министр жилищной политики региона Инна Федотова губернатору Андрею Воробьеву в понедельник.

«Хочу отметить, что при планировании развития территорий под жилищное строительство в обязательном порядке учитывают мероприятия по синхронизации строительства как социальных объектов, так и жилых домов», — добавила Федотова.

Она подчеркнула, что въезжающие в новостройки люди вместе с квартирами должны получать «те социальные объекты, которые необходимы для дальнейшего проживания».

Строительство соцобъектов в Московской области продолжается. По словам губернатора Андрея Воробьева, важной задачей является успешная сдача объектов к началу нового учебного года.