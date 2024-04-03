Подмосковье 03 апреля 2024, 15:34 Почти 40 тысяч человек посетили парк Мира в Мытищах за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Более 37 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили парк Мира в Мытищах с 25 по 31 марта. Таким образом, парк стал вторым по востребованности за семь дней в Московской области.

Напомним, парк Мира расположен на правом берегу Яузы между Шараповкой, Новомытищинским проспектом и улицей Мира. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха гостей: амфитеатр, площадь фонтана, детские площадки, скейтпарк, а также парк аттракционов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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