Подмосковье 04 апреля 2023, 17:03 Почти 40 школьников Подмосковья поучаствуют в финале олимпиады по обществознанию ОЦ "Взлёт"

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Заключительный тур всероссийской олимпиады школьников по обществознанию стартовал. В нем примут участие 39 человек из Подмосковья.

Как рассказали в Минобразовании региона, итоги олимпиады подведут 9 апреля.

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«Мы всячески поддерживаем призеров и победителей, которые примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Итоги подведут в воскресенье, 9 апреля. Желаем нашим ребятам успехов и удачи», - сказали в министерстве.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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