Подмосковье 30 января 2024, 13:19 Почти 40 школ построили в Подмосковье по федеральному проекту в 2023 году Министерство строительного комплекса МО

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Строительство новых школ, поддержка талантливых детей — это и многое другое возможно в Подмосковье благодаря нацпроекту «Образование». Только в 2023 году в его рамках построили 38 школ почти для 30 тысяч учеников. Также за счет нацпроекта удалось капитально отремонтировать три школы в Луховицах, Лобне и Королеве.

Национальный проект предполагает оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. Например, компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование установили в 40 школ.

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Также в рамках нацпроекта в Московской области открыли 67 центров образования «Точка роста». Учреждения способствуют повышению качества образования в школах, расширяют возможности обучающихся в освоении учебных предметов, знакомят детей с программированием, робототехникой, и 3D-моделированием.

Кроме того, меняются и сами подходы к организации образовательного и воспитательного процесса. Так, за год в 710 школах 60 городских округов Подмосковья начали работать советники директоров по воспитанию. Эти специалисты несут ответственность за внеучебную деятельность детей и взаимодействие школ с детскими общественными объединениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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