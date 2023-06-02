Подмосковье 02 июня 2023, 15:49 Почти 40 рабочих мест появится в новом торгово-офисном комплексе в Звенигороде Застройщик - ИП

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На Московской улице в Звенигороде Одинцовского округа достроили торгово-офисный комплекс. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. На предприятии появятся 38 рабочих мест.

Застройщик вложил в строительство 150 миллионов рублей. Площадь здания составляет более 3,1 тысячи квадратных метров.

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На первом этаже организуют торговлю продовольственными товарами российского производства, в том числе Подмосковья, на втором — непродовольственными. Третий этаж отведут под офисы.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Заявку на сопровождение можно подать через сайты css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Услуга бесплатная.

Ранее губернатор Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину, что сейчас Подмосковье делает все возможное, чтобы помочь предпринимателям.

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