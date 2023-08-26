26 августа 2023, 13:54
Почти 40 первоклассников в Воскресенске обеспечили необходимым к Дню знаний
В Воскресенске подвели итоги благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Необходимые письменные принадлежности получили 39 детей из 225 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Дорогие дети, я хочу сказать, что впереди 11 самых прекрасных лет в вашей жизни. Я вас попрошу, впитывать знания, слушаться своих любимых родителей», — заявил глава округа Алексей Малкин.
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На протяжение месяца крупные и малые предприятия, сотрудники администрации, муниципальных и образовательных учреждений, все неравнодушные воскресенцы приносили в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав портфели и канцелярские принадлежности.
«Благодарю всех. Детям — самого отличного настроения первого сентября, а родителям — родительской мудрости и терпения на 11 лет», — сообщила Кира Крылова.
«Я хочу идти в школу к своей сестре, и я буду там учиться на одни пятерки», — пообещала Алиса Галич.
После окончания торжественной части праздника для ребят организовали квест, угостили мороженым и сделали памятные фотографии с артистами театра ростовых кукол «Софит».
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.
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Воскресенск
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