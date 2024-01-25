25 января 2024, 15:17
Почти 40 обращений жителей рассмотрели на выездной администрации в Мытищах
Всего мероприятие посетили 23 человека. Присутствовало много старост, по словам которых, подобные встречи решают трудности, возникшие у жителей сельских территорий.
Земельные вопросы, тарифы ЖКХ, вопросы территориального управления, социальная газификация, уборка дорог от снега, дорожное хозяйство и транспорт — все эти темы были подняты на выездной администрации, состоявшейся в ДК «Красная горка».
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Участие во встрече приняли представители руководства округа во главе с Юлией Купецкой, а также профильные специалисты. Мытищинцы отметили, что благодаря выездной администрации, их проблемы оперативно решают в индивидуальном порядке.
Выездная администрация проводится на регулярной основе.
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Благоустройство
Мытищи
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