Подмосковье 18 июля 2023, 13:22 Почти 40 объектов для бизнеса за 1 рубль представили в Богородском округе Unsplash

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Предприниматели из Богородского округа могут арендовать объекты для бизнеса по льготной программе «Недвижимость за 1 рубль». На инвестиционном портале представили уже 38 помещений. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На карту нанесены 38 зданий и помещений, и в скором времени там появятся еще 10. Арендовать эту недвижимость можно на льготных условиях, при этом компания-инвестор получит возможность оформить субсидию на франшизу или субсидировать процентную ставку на оборудование, а также получить кредит с пониженной ставкой.

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Первые договоры по программе «Недвижимость за 1 рубль» уже заключены в Протвине, Люберцах и Фрязине. Предприниматели получили в аренду здания или помещения с условием отремонтировать объекты. Ремонт должен быть завершен в течение 1,5 года, а реконструкция — за три года.

Подходящий объект можно подобрать на инвесткарте региона. Там же можно обратиться за получением услуги.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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