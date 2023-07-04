Подмосковье 04 июля 2023, 13:50 Почти 40 новых автомобилей получил «Мособлпожспас» в июне ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В июне в автопарк ГКУ «Мособлпожспас» поступило 38 новых автомобилей. Технику предоставили по госпрограмме «Безопасность Подмосковья на 2023–2027 годы».

По словам начальника госучреждения Геннадия Пестова, региональная противопожарно-спасательная служба регулярно получает в распоряжение оборудование благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Этим летом «Мособлпожспасу» доставили 20 автоцистерн на шесть тонн воды «Урал», две единицы марки КамАЗ, а также шесть шесть аварийно-спасательных автомобилей ГАЗ-27057 и 10 оперативных машин Haval Jolion. Новую технику распределят по всем 14 территориальным управлениям госучреждения и встанет в расчет пожарных и спасательных подразделений.

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«Учитывая специфику нашей службы и масштабы региона, за который мы ответственны, техника у нас эксплуатируется активно и, следовательно, быстро изнашивается. Поэтому новые автомобили станут для наших пожарных и спасателей серьезным подспорьем в работе», — добавил Пестов.

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