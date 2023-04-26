Подмосковье 26 апреля 2023, 14:42 Почти 40 навигационных лавочек установили в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Комлесхоз Подмосковья продолжает устанавливать в лесах региона лавочки-навигаторы. Она помогают людям сориентироваться и определить направление движения. С начала года там появилось еще 39 скамеек.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонова, 14 лавочек установили в Бородинском лесничестве, еще семь — в Егорьевском. Скамейки помогают заблудившимся сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, а также отдохнуть и набраться сил для продолжения пути.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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