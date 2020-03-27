Почти 40 муниципалитетов Московской области подтвердили участие в акции «Час Земли»

Подмосковье примет участие в акции «Час Земли», список присоединившихся к мероприятию округов растет. О своем участии заявили 39 муниципалитетов, сообщили в пресс-службе Минэнергетики Подмосковья.

Источник фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Так, в акции примут участие Наро-Фоминск, Дзержинский, Шаховская, Шатура, Химки, Серпухов, Люберцы, Луховицы, Красноармейск, Зарайск, Жуковский, Дубна, Власиха, Балашиха, Талдомский, Сергиево-Посадский, Волоколамский, Броницы, Кашира, Ленинский, Богородский, Пущино, Красногорск, Рошаль, Ивантеевка, Звездный городок, Егорьевский, Щёлковский, Озера, Истра, Павловский Посад, Солнечногорский, Фрязино, Орехово-зуево, Фрязино и др.

Из списка подтвержденных 463 объектов культурных зданий, архитектурных ансамблей, а также производственных офисных объектов Мособлгаз и Мособлэнерго. Жителей энергетики просят не собираться массово из-за угрозы распространения коронавируса, а наблюдать за отключением онлайн либо присоединится к акции, отключив электричество в квартире или доме.

«28 марта в 20:30 архитектурно-художественная подсветка административных, культурных и спортивных зданий Подмосковья будет отключена на один час. Министерство энергетики Московской области поддерживает привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе, энергетическим ресурсам планеты и призывает всех жителей Подмосковья, по возможности, присоединиться к международной акции», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Энергетики призывают всех жителей Подмосковья выключить электричество в домах на час 28 марта в 20:30. К акции смогут присоединиться как граждане, находящиеся в добровольной самоизоляции, работающие дома удаленно, так и сотрудники крупных организаций. Так, например, Мособлэнерго отключит часть офисных помещений, которые находятся в ведении компании.

«Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете. Она проводится ежегодно с 2007 года. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7000 городов. Подсветка гаснет на более чем 18000 архитектурных памятников.

«В 2020 году международный „Час Земли“ состоится в 14-й раз. В Подмосковье отключат электроэнергию у более чем 400 объектов. Тысячи киловатт-часов будут сэкономлены», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В прошлом году количество сэкономленной электроэнергии превысило 17000 кВт/ч. В 2020 году итоги будут подведены первого апреля.