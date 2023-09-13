Подмосковье 13 сентября 2023, 16:24 Почти 40 магазинов в шаговой доступности открыли в Подмосковье за лето Unsplash

Читать 360tv в

Федеральные и региональные торговые сети открыли еще 38 торговых точек общей площадью более 16 тысяч квадратных метров в Подмосковье. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Лидером по открытию новых магазинов у дома стала федеральная торговая сеть «Дикси». В подмосковном семействе компании летом появилось еще 11 магазинов. Это новые рабочие места.

Реклама

Вместе с развитием торговой отрасли расширяется и рынок складских комплексов. Всего за два месяца лета на территории Московской области открыли семь помещений для хранения общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Пункты появились в Сергиевом Посаде, Щелкове, Рузе, Ленинском, Люберцах, Ступине, Можайске. Уже сейчас идет строительство еще 28 складов.

Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача, по его словам, — держать такой темп.