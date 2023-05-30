Подмосковье 30 мая 2023, 04:30 Почти 40 комплексов фотовидеофиксации установили на трассе М-7 «Волга» в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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На трассе М-7 «Волга» на территории шести округов Московской области установили 35 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Комплексы появились в Балашихе, Ногинске, а также в населенных пунктах Богослово в Щелкове, Зеленый в Богородском округе и Малой Дубне в Орехово-Зуеве.

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«На дорогах устанавливают отечественные комплексы последнего поколения „Азимут 4“. Они могут распознавать 25 видов нарушений, в том числе непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем», — уточнили в ведомстве.

В этом году в Подмосковье установят 600 камер. В регионе уже работают 1257 стационарных и 200 передвижных комплексов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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