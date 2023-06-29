Подмосковье 29 июня 2023, 16:18 Почти 40 компаний получили землю за рубль в Подмосковье с начала года Фото пресс-службы го Ступино

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Свыше 30 предприятий Подмосковья получили в аренду земельные участки по льготной программе за полгода. На них создадут около трех тысяч рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, общая сумма инвестиций для реализации проектов составила почти 13 миллионов рублей в год. Участки по программе «Земля за рубль» предоставляют для ведения сельского хозяйства, легкой промышленности, строительного комплекса и других отраслей.

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«Запуск этих предприятий позволит создать около трех тысяч рабочих мест в регионе. При этом мы продолжаем принимать заявки на получение участков в льготную аренду, что позволит значительно расширить спектр импортозамещающих производств в Подмосковье», — сказала она.

Закон, направленный на поддержку проектов в сфере импортозамещения, приняли в марте прошлого года. Он дает возможность инвесторам взять землю в аренду за один рубль в год, а через три года после заключения договора выкупить ее за 15% от кадастровой стоимости. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой, компании берут в аренду разные площади в зависимости от целей предприятия.

«Правительство, в свою очередь, идет навстречу, ведет системную работу по поиску и подбору соответствующих участков и предоставляет землю для ведения абсолютно любого бизнеса — от машиностроения до сельского хозяйства. Так, за шесть месяцев 2023 года Минимуществом в рамках импортозамещающей программы предоставлено более 300 гектаров», — отметила она.

Чтобы воспользоваться программой поддержки, предприниматели должны обосновать предлагаемый для реализации проект и его пользу для импортозамещения. Подать заявку можно на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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