Подмосковье 10 марта 2023, 11:05 Почти 40 госзакупок на ремонт и новое оборудование для больниц разместили в Подмосковье за неделю

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал еще 36 закупок на строительство и поставку техники в больницы за неделю. Подрядчиков найдут для реконструкции тетра в Мытищах, подземного трубопровода в поселке Нахабино и на другие работы.

В Подмосковье отремонтируют Балашихинское шоссе, в Нахабино — подземный трубопровод сточных вод, в Мытищах — театр драмы и комедии, а в Наро-Фоминске — котельную № 15.

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Также подрядчиков найдут для капремонта инфекционного отделения больницы в Истре, а также для поставки хирургических нитей и оборудования.

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Кроме того, в Одинцове отремонтируют детский сад № 55, в Коломне поставят канцелярию и методические материалы для изучения швейного дела, а в школы Богородского, Дмитрова, Воскресенска и других округов — новое оборудование.

Подробнее о закупках можно узнать на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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