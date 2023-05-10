Подмосковье 10 мая 2023, 11:48 Почти 40 электрических подстанций отремонтируют в Подольске за год

Читать 360tv в

Специалисты компании «Россети Московский регион» повысят надежность электроснабжения более 30 населенных пунктов в городском округе Подольск. В числе прочих работ будут отремонтированы 37 трансформаторных подстанций.

Ремонт подстанций проведут в деревнях Услонь, Жарково, Бережки, Докукино, Лемешово, Коледино и других. Помимо этого, энергетики расчистят от поросли более 41 гектара просек ЛЭП. Примерно 500 старых деревьев, которые могут упасть на провода, удалят. Замену опор ЛЭП выполнят в деревнях Меньшово и Лемешово, в поселках Сельхозтехника и Быково.

Реклама

С начала года в городском округе построены и введены в эксплуатацию две новые трансформаторных подстанции в деревне Петрушино. Завершен капитальный ремонт ТП в деревне Алтухово.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, главная цель мероприятий — повышение надежности и качества электроснабжения жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».