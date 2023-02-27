Подмосковье 27 февраля 2023, 11:31 Почти 40 электрических подстанций отремонтировали в Сергиевом Посаде за год

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Сергиево-Посадский филиал компании «Мособлэнерго» обновил оборудование 39 трансформаторных подстанций в 2022 году. Это в два раза больше, чем в 2021-м.

Энергетики отремонтировали 10,7 километра воздушных и кабельных линий в Сергиевом Посаде за год, привели в порядок 36 зданий трансформаторных подстанций и на 39 объектах обновили оборудование. За 12 месяцев было расчищено 9,85 гектара трасс ЛЭП от кустов и древесной растительности.

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Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что работы выполнялись в рамках программы капитального ремонта, реализуемой в компании «Мособлэнерго» каждый год.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.