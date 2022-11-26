Подмосковье 26 ноября 2022, 16:08 Почти 40 дорог отремонтировали в Балашихе за 2022 год Телеканал "360"

Читать 360tv в

Ремонт 37 дорог провели в городском округе Балашиха в 2022 году. Рабочие обновили покрытие и разметку на участках, общая протяженность которых равна примерно 30 километрам, рассказал заместитель главы округа Алексей Ковалев.

«Общая протяженность дорог в Балашихе составляет 470 километров. Мы стараемся ежегодно ремонтировать не менее 10% дорожного полотна на территории городского округа», — добавил он.

Реклама

Ковалев уточнил, что в этом году не удалось выполнить в план, зато в прошлом специалисты обновили участок длиннее необходимого. Он добавил, что готовые дороги прошли проверку на качество.

Реклама

Замглавы округа рассказал и о готовности коммунальных служб к уборке снега в зимний период.

«Мы подготовились к зимним испытаниям, у нас имеется 118 единиц собственной техники, из них 110 уже задействованы», — уточнил Ковалев.

Несколько раз в сутки дороги обрабатывают реагентом. В этом году его больше, чем в прошлом, — 40 тысяч тонн. Количество задействованной техники также выросло.

«За 2022 год мы приобрели 31 единицу техники: 21 получили по губернаторской программе, а средства на еще 10 предоставил глава города», — пояснил Ковалев.

Работники коммунальных служб приступают к уборке городских улиц ночью, чтобы к началу рабочего дня горожане могли свободно добраться до работы. Сначала очищают подходы к железнодорожному транспорту, к остановкам общественного транспорта, к МФЦ, к школам.

«Перерыв у нас только когда происходит утренний и вечерний час пик», — заметил замглавы округа.

Зимой к уборке городских улиц привлекут 850 человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».