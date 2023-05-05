05 мая 2023, 21:53
Почти 40 дизель-генераторов передали медучреждениям Подмосковья
Медучреждения Московской области получили 39 дизель-генераторов. Это необходимо для непрерывного электроснабждения больниц и поликлиник, сообщили в минздраве региона.
Оборудование передали в медучреждения Мытищ, Химок, Клина, Одинцова, Богородского, Волоколамска, Шатуры, Щелкова, Дмитрова и других городских округов.
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Также генераторы доставили в Московский противотуберкулезный диспансер, Московскую областную больницу имени профессора Розанова, Московский областной центр крови, МОНИКИ имени Владимирского и НИКИ детства Минздрава Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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