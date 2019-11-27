Почти 40 больниц Подмосковья оснастили новыми стоматологическими установками
По словам и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерины Огневой, оборудование завезли в 39 больниц региона.
«Оснащение медучреждений современным оборудованием лежит в основе качества оказания медицинской помощи. Новые стоматологические установки поступили в 39 больниц и поликлиник региона, на эти цели было направлено почти 83 миллиона рублей», — рассказала Екатерина Огнева.
Новое медоборудование поступило в больницу Дзержинского. Оно поможет установить диагноз и сэкономить времяПодробнее
Стоматологическая установка состоит из кресла для пациента, столика врача с инструментами, камерой и монитором. Она необходима для оказания всех видов стоматологической помощи пациентам. Благодаря поступлению нового оборудования качественная стоматологическая помощь жителям Подмосковья станет доступнее.