Почти 40 больниц Подмосковья оснастили новыми стоматологическими установками

За последний месяц в медорганизации Московской области завезли 62 новые стоматологические установки. Оборудование закуплено по программе «Здравоохранение Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

По словам и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерины Огневой, оборудование завезли в 39 больниц региона.

«Оснащение медучреждений современным оборудованием лежит в основе качества оказания медицинской помощи. Новые стоматологические установки поступили в 39 больниц и поликлиник региона, на эти цели было направлено почти 83 миллиона рублей», — рассказала Екатерина Огнева.

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Стоматологическая установка состоит из кресла для пациента, столика врача с инструментами, камерой и монитором. Она необходима для оказания всех видов стоматологической помощи пациентам. Благодаря поступлению нового оборудования качественная стоматологическая помощь жителям Подмосковья станет доступнее.