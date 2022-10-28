Почти 40 аппаратов для КТ и МРТ поступило в больницы Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 14:33 Почти 40 аппаратов для КТ и МРТ поступило в больницы Подмосковья с начала года

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В медицинские организации Подмосковья постоянно продолжает поступать самое новое оборудование для врачей и пациентов. Это делается по личному поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Поступает в больницы, в том числе, и тяжелое оборудование. Например, аппараты для КТ, МРТ, флюорографы, маммографы и многое другое. Устанавливают в самих больницах только после того, как в этих помещениях проводится ремонт.

«С начала года мы ввели в работу 39 единиц тяжелого оборудования на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Это позволяет проводить не только качественную диагностику, но и удаленную расшифровку снимков, а также снижает время ожидания результатов исследования», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В частности, в Московский областной онкологический диспансер поступил линейный ускоритель. С его помощью можно будет проводить лучевую терапию для тех пациентов, которые борются с онкологическими заболеваниями. Теперь пациентов, которые смогут вовремя и оперативно получить именно такое лечение, значительно возрастет — сразу на 400 человек.

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