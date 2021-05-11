Почти 4 тысячи жителей Подмосковья воспользовались «Коммунальным бонусом»

С момента запуска программы «Коммунальный бонус» в Московской области ей воспользовались 3,7 тысячи человек. Об этом на совещании с губернатором региона объявил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

По словам Хромушина, власти Подмосковья не ожидали, что программа станет популярной столь быстро. Сейчас доступ к «Умной платежке» есть у 1,75 миллиона жителей Московской области, причем потенциально число может вырасти до 3,5 миллиона. Общий объем людей, которые воспользовались сервисом, составил 534 тысячи.

«Первые результаты — 3,7 тысячи людей воспользовались программой. Сначала на первом месте был Burger King, бутерброд. За праздники с учетом того, что люди покупали и дарили подарки, на первое место вышли Ozon и „Иль Де Ботэ“, которые набрали максимальное количество баллов», — отметил Евгений Хромушин.

Зампред правительства региона отметил, что из-за популярности программы власти будут расширять список партнеров.

Планируем с двумя банками сделать физический кешбэк в рублях. Решение должно быть принято в течение июня Евгений Хромушин.

Программа лояльности «Коммунальный бонус» стартовала в Московской области 1 мая. Чтобы принять участие в ней, нужно вовремя оплачивать коммунальные счета и делать это через сервисы МосОблЕИРЦ.

Взамен участники программы получают промокоды, купоны и скидки на товары и услуги. Среди них кино, рестораны, образовательные проекты, интернет-магазины.