Почти 4 тысячи учеников Дмитрова и Люберец приняли участие в двух эко-уроках

Ученики Дмитрова и Люберец приняли участие в экологических уроках, посвященных раздельному сбору отходов. Они проходят в рамках нацпроекта «Экология». Обучение и онлайн-экскурсию для школьников провела председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области» Лилия Белова. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В уроках приняли участие ученики из 76 школ. Сначала девятиклассники городского округа Дмитров приняли участие в интерактивной экскурсии на заводе по переработке шин, а через два часа к уроку на площадке «МегаБак» подключились школьники из городского округа Люберцы.

Школьники увидели, как просто организовать раздельный сбор по принципу «Два бака» у себя дома и познакомились с новым экостандартом на контейнерной площадке.

Всего обучение сегодня прошли 3873 школьника. Ребята проявили живой интерес к экскурсии, а во время тестирования продемонстрировали отличные знания принципов сортировки.

«С каждым проведенным уроком количество заявок на внесение школ в план мероприятий растет и, что самое важное, инициаторами выступают родители и сами дети, уже поучаствовавшие в занятии. Выход в онлайн позволил нам в разы увеличить охват аудитории за один день», — отметила Лилия Белова.

По результатам проверочной работы трех лучших учеников наградят ценными призами, подготовленными регоператорами округов и ассоциацией. В городском округе Люберцы работает регоператор «Эколайн Воскресенск», а в Дмитрове — Сергиево-Посадский региональный оператор компании «РТ-Инвест».

Следующие уроки, по просьбам жителей, пройдут в Одинцове и Щелкове.