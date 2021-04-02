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    02 апреля 2021, 00:08

    Почти 4 тысячи учеников Дмитрова и Люберец приняли участие в двух эко-уроках

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Ученики Дмитрова и Люберец приняли участие в экологических уроках, посвященных раздельному сбору отходов. Они проходят в рамках нацпроекта «Экология». Обучение и онлайн-экскурсию для школьников провела председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области» Лилия Белова. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

    Почти 4 тысячи учеников Дмитрова и Люберец приняли участие в двух эко-уроках | Изображение 1

    В уроках приняли участие ученики из 76 школ. Сначала девятиклассники городского округа Дмитров приняли участие в интерактивной экскурсии на заводе по переработке шин, а через два часа к уроку на площадке «МегаБак» подключились школьники из городского округа Люберцы.

    Почти 4 тысячи учеников Дмитрова и Люберец приняли участие в двух эко-уроках | Изображение 2

    Школьники увидели, как просто организовать раздельный сбор по принципу «Два бака» у себя дома и познакомились с новым экостандартом на контейнерной площадке.

    Почти 4 тысячи учеников Дмитрова и Люберец приняли участие в двух эко-уроках | Изображение 3

    Всего обучение сегодня прошли 3873 школьника. Ребята проявили живой интерес к экскурсии, а во время тестирования продемонстрировали отличные знания принципов сортировки.

    «С каждым проведенным уроком количество заявок на внесение школ в план мероприятий растет и, что самое важное, инициаторами выступают родители и сами дети, уже поучаствовавшие в занятии. Выход в онлайн позволил нам в разы увеличить охват аудитории за один день», — отметила Лилия Белова.

    Почти 4 тысячи учеников Дмитрова и Люберец приняли участие в двух эко-уроках | Изображение 4

    По результатам проверочной работы трех лучших учеников наградят ценными призами, подготовленными регоператорами округов и ассоциацией. В городском округе Люберцы работает регоператор «Эколайн Воскресенск», а в Дмитрове — Сергиево-Посадский региональный оператор компании «РТ-Инвест».

    Следующие уроки, по просьбам жителей, пройдут в Одинцове и Щелкове.