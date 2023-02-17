Подмосковье 17 февраля 2023, 15:37 Почти 4 тысячи студентов из Подмосковья заключили договоры о целевом обучении за год

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Более 44 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение по программам средне-профессионального образования за год. Об итогах федерального проекта «Молодые профессионалы» рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

В 2022 году в Подмосковье возрос интерес к рабочим профессиям и специальностям. Более 3,8 тысячи студентов заключили договоры о целевом обучении с крупными компаниями региона. Средний процент трудоустройства составил 72%.

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Проект «Молодые профессионалы» направлен на повышение престижа рабочих профессий. Хорошие специалисты с такими навыками высоко востребованы на рынке труда.

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За три года в Подмосковье появилось 57 современных мастерских при техникумах и колледжах, для которых закуплено более 8,8 тысячи единиц оборудования и инструментов. В таких классах можно освоить специальности для последующей работы в ЖКХ, производстве, сельском хозяйстве, сфере услуг и не только.

«Появление современных мастерских с качественным оборудованием повысило интерес молодых людей к рабочим специальностям. Специалистов новой формации, прошедших обучение в рамках федерального проекта „Молодые профессионалы“, можно смело назвать кадровым потенциалом, который задаст один из векторов развития современной экономики», — добавила Наталия Масленкина.

На базе мастерских в 2022 году провели 553 образовательные программы. Для этого привлекли 1211 специалистов научных и образовательных организаций.

Обучение первой профессии прошли за год 707 учеников 6–11-х классов из Подмосковья. Уже имеющуюся квалификацию повысили 909 преподавателей и мастеров производственного обучения.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 130 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье за четыре года. Всем этим новым предприятиям понадобятся тысячи сотрудников, имеющих рабочие специальности, поэтому работа по популяризации таких профессий будет продолжаться.

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