Подмосковье 10 апреля 2023, 19:42 Почти 4 тысячи школьников Подмосковья приняли участие в региональной олимпиаде по направлению «История и музеи» Музей "Новый Иерусалим"

Читать 360tv в

Олимпиада среди подмосковных школьников в третий раз прошла в стенах образовательного центра «Взлет» при гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе. Соревнования проходят по 24 дисциплинам, самым популярным направлением среди учеников является «История и музеи» — за 2022/2023 учебный год более 24 тысяч учащихся приняли участие в дистанционном туре. Наиболее отличившиеся ученики (порядка четырех тысяч) получили приглашение на очную олимпиаду. Партнером соревнований является государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», который расположен в Истре.

Задания олимпиады этого года были посвящены работам, представленным на выставке «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». Здесь находятся 67 произведений известных художников эпохи расцвета искусства Фламандии. Посетители выставки смогли увидеть уникальную экспозицию, которая ранее никогда не демонстрировалась в России, — картина Питера Пауля Рубенса «Коронация Роксаны Александром Македонским».

Реклама

Директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко отмечает высокое внимание участников олимпиады, которые пытаются найти ответы на непростые вопросы среди работ выставки. Стены организации принимают конкурсантов второй год подряд.

«Такой активный формат взаимодействия школы и культуры кажется очень современным и эффективным», — сказала Антипенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что более 170 общеобразовательных учреждений региона находятся в стадии строительства и капитального ремонта. В новом учебном году школы Подмосковья примут в своих стенах более миллиона учащихся.