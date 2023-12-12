Подмосковье 12 декабря 2023, 14:18 Почти 4 тысячи самозахватов земли пресекли в Подмосковье за год МИО МО

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Земельные инспекторы следят за законностью использования участков в Подмосковье. Использование территорий без оформления соответствующих документов считается самозахватом. Так, с начала года в Московской области пресекли почти четыре тысячи подобных нарушений.

«По итогам выданных в прошлом году предостережений, почти 1,6 тысячи правообладателей освободили самовольно занятые территории путем демонтажа строений, а около 2,4 тысячи человек самозахват узаконили, воспользовавшись услугой по перераспределению», — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Жителям Подмосковья услуга по перераспределению земельных участков доступна онлайн. Сделать это можно на региональном портале госуслуг. Сначала необходимо образовать участок, после чего в течение 15 дней органы местного самоуправления утвердят схему расположения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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