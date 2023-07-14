Подмосковье 14 июля 2023, 10:19 Почти 4 тысячи охотничьих билетов оформили онлайн в Подмосковье с начала года Unsplash

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С начала года на «Госуслугах» Подмосковья оформили более 3,6 тысячи охотничьих билетов. Билет также дает возможность оформить лицензию на покупку оружия, в том числе для самообороны.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, для оформления охотничьего билета нужно заполни онлайн-форму и загрузить фотографию.

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«Для этого достаточно заполнить онлайн-форму и загрузить личные фотографии, а при желании можно прикрепить к заявлению справку об отсутствии судимости. Решение об оформлении билета или об отказе поступит в личный кабинет», — сказала она.

Охотничий билет могут получить совершеннолетние жители, которые постоянно или временно зарегистрированы в Подмосковье и не имеют судимости. Для этого нужно знать требования охотничьего минимума. Билет не имеет срока годности и является документом единого федерального образца, действуя на всей территории страны.

Услуга доступна на региональном портале, а заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней. При положительном решении заявителя приглашают в МФЦ.

Сезон охоты в Подмосковье начнется в середине августа.

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