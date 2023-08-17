Подмосковье 17 августа 2023, 17:45 Почти 4 тысячи новых помещений под аренду разместят на инвестпортале Подмосковья МИО МО

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Работы по самообследованию муниципального имущества продолжаются в Подмосковье. За три месяца в регионе выявили свыше 3,9 тысячи неиспользуемых объектов, которые разместят для предпринимателей на инвестиционном портале.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, инвентаризацию муниципального имущества начали проводить в мае. За это время было осмотрено свыше 11 тысяч объектов капитального строительства и около восьми тысяч земельных участков. В работе выявляли незадействованные помещения и здания, которые можно предложить бизнесу.

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«На сегодняшний день у нас уже свыше 3,9 тысяч такой недвижимости: более 1,8 тысячи земельных участков и порядка 2,1 тысячи объектов капстроительства. Все это имущество загружается муниципалитетами на инвестпортал, где предприниматели получают всю необходимую информацию о каждом объекте в удобном формате в любое время суток», — сказала она.

Она добавила, что с февраля в Подмосковье осмотрели 7929 объектов недвижимости, это 98,7% от плана. Было выявлено 958 неиспользуемых объектов.

«Теперь каждое Министерство сможет разработать свое внутреннее Положение по мониторингу неиспользуемого движимого и недвижимого имущества, которое находится в пользовании подведомственных государственных учреждений. Для этого мы внесли соответствующие изменения в Постановление Правительства Московской области. Каждый выявленный неиспользуемый объект можно будет также увидеть на областном инвестпортале», — добавила глава министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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