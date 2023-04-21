Подмосковье 21 апреля 2023, 13:28 Почти 4 тысячи новых объектов Подмосковья присоединили к электросетям с начала года Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» выполнили 3924 подключения к электросетям компании в первый квартал года. Ежедневно электричеством обеспечивают около 43 новых объектов.

Абсолютное большинство заявок на новое подключение поступило онлайн через портал moetp.ru. По поручению губернатора Андрея Воробьева присоединение к инженерной инфраструктуре для всех категорий потребителей проводится в Подмосковье в электронной форме.

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«Возможность подать единую заявку на все виды ресурсов в электронном виде позволила снизить до 78 дней сроки подключения к электрическим сетям предпринимателей с присоединяемой мощностью до 150 киловатт при нормативном сроке четыре месяца», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Новыми абонентами компании «Мособлэнерго» в 2023 году стали Егорьевский историко-художественный музей, здания начальных школ в поселке Глебовский и городе Луховицы и другие социальные объекты.