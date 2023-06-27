Подмосковье 27 июня 2023, 14:11 Почти 4 тысячи километров теплосетей в Подмосковье прошли гидроиспытания к отопительному сезону ГКУ МО "МОС АВС"

Читать 360tv в

В Московской области идет подготовка коммунальной инфраструктуры к новому отопительному сезону. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области отметили, что по состоянию на конец июня в регионе проверили 34% теплосетей.

«Проверки проходят в населенных пунктах 58 муниципальных образований. Гидроиспытания прошли на теплотрассах общей протяженностью 3665 километров из 10840 имеющихся в регионе. Обнаружено 123 утечки», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Реклама

По его словам, объекты, которые не прошли испытания, осмотрят повторно после проведения ремонта. Полностью гидроиспытания провели в Зарайске, Луховицах, Лыткарине, Павловском Посаде, Пущине и ЗАТО Восход.

Больше всего утечек выявили в Орехово-Зуеве. Там обнаружили 24 недочета, при том, что проверили лишь 58% теплопроводов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».