Подмосковье 26 мая 2023, 11:03 Почти 4 тысячи гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье с начала мая Автор фото: Алексей Щиенко

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Кампания по борьбе с борщевиком стартовала в Подмосковье в начале мая. Выявлять заросшие сорняком места помогают местные жители.

«Работы в регионе ведут в два этапа: с начала мая по конец июня и со второй половины июня до конца июля. Сегодня уже обработано около четырех тысяч гектаров земли. Опасное растение быстро распространяется и сейчас у него активная стадия роста», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В этом году планируется обработать более 20 тысяч гектаров государственной земли. При этом жители Подмосковья могут помогать бороться с опасным сорняком и сообщать о местах его массового роста — сделать это можно на портале «Добродел». Только на майских праздниках по этой схеме было получено более 250 заявок.

Владельцы земельных наделов также обязаны уничтожать борщевик в границах своих участков. Если хозяин этого не делает, местная администрация может подключиться и выставить счет за оказанные услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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