Подмосковье 22 августа 2023, 16:34 Почти 4 тысячи газифицированных домов заключили договор обслуживания с УК в Подмосковье ГЖИ МО

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Госжилинспекция Московской области одобрила заключение договора обслуживания 3720 многоквартирных газифицированных домов с их управляющими компаниями. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Новая система обслуживания в сфере газификации начнет действовать в следующем году. Все дома должны заключить договор н обслуживание с АО «Мособлгаз» или другими специализированными организациями.

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Данный вопрос уже обсудили на собраниях собственников в 40 тысячах газифицированных домов. ГЖИ одобрила заключение договоров с УК в некоторых случаях.

«Это Зарайск (97% определившихся МКД и один дом уполномочил УК заключать договор на ВКГО); Шатура (95%); Ленинский (90% и 17 домов „за“); Щелково (79%); Коломна (74% и 40 положительных решений); Мытищи (67% и 1 МКД с решением доверить УК право на единый договор); Жуковский (64% и 1 дом делегировал УК право заключать договор ТО ВКГО); Котельники (63%); Бронницы (60%) и Истра (58% и 4 дома с положительным решением)», — уточнили в ведомстве.

Также аналогичные собрания провели в Щелкове, Орехово-Зуеве, Балашихе, Богородском, Можайске, Егорьевске, Клину, Раменском, Люберцах, Котельниках, Подольске, Королеве, Ступине и других округах.

«Никто не может заставить собственника принять решение, которое он считает для себя невыгодным. Это не „обязаловка“, а право выбрать тот формат обеспечения газовой безопасности, который позволит человеку чувствовать защищенность, а всем ответственным службам гарантировать ему эту защиту», — подчеркнула Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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