Подмосковье 26 мая 2023, 17:09 Почти 4 тысячи дефектов устранили на детских площадках в Подмосковье в мае ГУСТ МО

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Главное управление содержания территорий активно следит за состоянием детских площадок. Так, только в мае в регионе устранили свыше 3,7 тысячи дефектов на игровых элементах.

«В основном замечания касались незакрепленных элементов, покраски или замены игрового оборудования, ненадлежащего состояния песочниц. Активнее всего работы проводились в Пушкинском городском округе, там зафиксировали 450 недочетов, 285 из которых уже устранили», — сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, подобные инспекции будут проводиться и дальше. Это необходимо, чтобы отдыху детей ничто не угрожало. Игровые элементы, подлежащие ремонту, помечаются специальными наклейками для информирования жителей Подмосковья о поломке и сроке ее устранения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что свыше 170 тысяч человек подключились к голосованию по благоустройству. По его словам, основная цель — преображать регион с учетом предложений жителей.

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