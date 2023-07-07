Подмосковье 07 июля 2023, 15:40 Почти 4 тысячи дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье с начала лета ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ помогли устранить 3 868 дефектов на детских площадках в Подмосковье с начала лета. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Все 100% выявленных замечаний устранили в Щелкове, Бронницах, Котельниках и Черноголовке. 387 детских площадок привели в порядок в Королеве, 251 — в Пушкинском округе, 225 — в Красногорске.

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С начала лета благодаря проверкам ГУСТ в регионе отремонтировали более 530 повреждений на качелях, а также удалили 392 вандальные надписи с игровых элементов.

С этого года во всех городских округах сформировали мобильные бригады по ремонту детских площадок. Под эти цели уже закупили 81 автомобиль с необходимым набором инструментов и дополнительно наняли 400 специалистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил усилить контроль за содержанием дворов в Подмосковье.