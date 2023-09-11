Подмосковье 11 сентября 2023, 13:32 Почти 4 тысячи дачных домов Подмосковья перевели в статус жилых с начала года Фото Минимущества

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Почти четыре тысячи жителей Подмосковья воспользовались услугой по признанию садового дома жилым с начала года. Сделать это можно онлайн — при помощи регионального портала.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, сервис позволяет удаленно подать заявление на изменение статуса дома с садового на жилой и наоборот.

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«Это выбор сугубо индивидуальный каждого гражданина. Но если собственник захочет прописаться в таком доме, то для этого потребуется перевести его из садового в жилой. Для того чтобы это сделать, необходимо просто воспользоваться соответствующей услугой», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Специалисты расскажут подробнее о том, как получить услугу, на вебинаре 13 сентября. Зарегистрировать на него можно на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».

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