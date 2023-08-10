Подмосковье 10 августа 2023, 17:36 Почти 4 тысячи человек прошли подготовку в пункте отбора контрактников в Подмосковье Людмила Михалёва

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Почти четыре тысячи человек прошли подготовку в Московском областном пункте отбора бойцов на военную службу по контракту. Об этом сообщил начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным Гром.

Центр начал работу в Балашихе в апреле этого года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С этого времени 3,5 тысячи человек подписали контракт, остальным отказали по различным причинам, в основном — из-за здоровья.

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«Здесь они проходят этапы обучения, боевого слаживания. И только потом отправляются в зону проведения СВО. Но они все люди мотивированные. Хотят обучаться, хотят подписывать контракт. Некоторые приезжают практически семьями: отец и сын или два брата», — рассказал Гром.

Сначала мужчины проходят медкомиссию, где определяется их годность к военной службе. Затем их собеседуют. На данном этапе приветствуется опыт службы и психологические качества. Если Минобороны, ФСБ и медики одобрили кандидата, то с ним подписывают контракт.

Проверки проходят в течение трех дней. Пока добровольцы ждут результатов, их обучают тактической медицине, саперному делу и дают огневую подготовку с разными видами оружия.

При заключении контракта военнослужащий получает единовременную выплату 600 тысяч рублей и 200 тысяч рублей ежемесячно. Помимо выплат, контрактники имеют право на льготы, в том числе кредитные каникулы, освобождение от ряда налогов, сохранение рабочего места, бесплатные кружки и питание в школах для своих детей.

Центр подготовки контрактников находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Уточнить информацию о прохождении службы можно по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Подробности об актуальных мерах поддержки бойцов доступны на сайте контрактмо.рф.