Подмосковье 04 апреля 2023, 11:57 Почти 4 тысячи человек прошли опрос о демонтаже мусоропроводов в домах Подмосковья за неделю ГЖИ МО

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В Подмосковье стартовал опрос о демонтаже мусоропроводов в многоквартирных домах. Так, за неделю на «Доброделе» более четырех тысяч человек приняли в нем участие.

Госжилинспекция Московской области отметила высокую активность жителей Балашихи, Люберец, Мытищ и Химок. На данный момент участники активнее выбирают графу «закрыть мусоропровод». Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина подчеркнула, что основной причиной данного решения респонденты называют антисанитарию. При этом 61,3% проголосовавших оценивают содержание своего мусоропровода «удовлетворительно».

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За сохранение мусоропроводов проголосовали более 40% человек. Основными аргументами в его пользу выступают удобство и помощь маломобильным категориям граждан, а также пожилым людям. Опрос продлится до 14 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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