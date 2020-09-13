Почти 4 тысячи человек проголосовали в подмосковном Фрязине

В подмосковном Фрязине голосование проходит в трехдневном режиме. За субботу и воскресенье на участки пришли почти 3,5 тысячи человек, их количество продолжает увеличиваться.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе администрации. 11 и 12 сентября 23 из 25 участковых комиссий работали во дворах многоквартирных домов. В течение первой половины дня жители могли проголосовать во дворе, вторую половину дня комиссия снова работала на избирательном участке.

За первые два дня проголосовать пришли 3433 человека, что составило 7,41% от общего числа избирателей. 13 сентября все участки открылись вовремя и продолжают работать в штатном режиме. По состоянию на 10:00 явка достигла 8,07% — свои голоса отдали 3869 человек. Всего во Фрязине зарегистрировано 46 304 избирателя.

Во Фрязине проходят выборы в совет депутатов по четырем пятимандатным округам. Это значит, что избиратели могут выбрать в одной бюллетени сразу пять фамилий. Всего зарегистрировались 72 кандидата — в их числе представители четырех парламентских партий и от партии «Яблоко». В выборах приняли участие и самовыдвиженцы — подписи жителей в свою поддержку собрал 21 кандидат.

На всех участках работают наблюдатели, а также члены комиссии с правом совещательного голоса. В качестве наблюдателей выступают кандидаты, так и члены партий и Общественной палаты.