Подмосковье 24 ноября 2022, 18:52 Почти 4 тысячи бизнесменов Подмосковья воспользовались мерами финансовой поддержки с начала года

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Общественный совет при бизнес-омбудсмене Подмосковья подвел итоги работы в 2022 году. С января Уполномоченному по защите прав предпринимателей поступило 2202 обращения, половину из которых удалось решить.

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В 45% случаев права предпринимателей были защищены полностью или частично, по 39% даны подробные разъяснения, еще 14% остаются в работе. Чаще всего предприниматели указывали на административные барьеры и действия правоохранительных органов. Нередко права бизнесменов приходилось защищать в суде.

Участники заседания отметили, что Подмосковье остается лидером во всех отраслях производства. Этому способствуют и меры поддержки, о которых рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Сергей Двойных. Основные усилия в 2022 году направили на помощь в работе импортозамещающим компаниям, а также мелким и средним предпринимателям.

За три года в регионе в три раза выросло число компаний, которые получают помощь от государства. Финансовая поддержка составили 1,5 миллиарда рублей. В 2022 году в Подмосковье более 3600 бизнесменов воспользовались финансовыми мерами поддержки, 75% из них — впервые. В следующем году программа будет расширена на 38%.

«Бизнес-сообщество научилось преодолевать трудности. Во многом этому способствует беспрецедентный комплекс мер поддержки. Губернатор Андрей Воробьев и команда правительства Подмосковья уделяют этому большое внимание», — заключил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

В регионе зарегистрировано более 405 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (из них почти 274 тысячи ИП) и 500 тысяч самозанятых. Эти цифры продолжают расти.

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